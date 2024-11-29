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高市議員吳銘賜涉賄判無罪 反求償360萬一審敗訴

2024/11/29 16:15
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（中央社記者洪學廣高雄29日電）台灣團結聯盟高市議員吳銘賜被控涉賄，但一二審均認定只是行善獲判無罪定讞，事後提告做筆錄的調查官跟員警求償360萬元，地院認定2人未故意製作不實筆錄，判他敗訴。

吳銘賜民國107年參選高雄市小港、前鎮區議員，同年5月到10月間到洪姓選民家給予現金、尿布、床墊等，並另與助理到邱姓選民家中交付現金、白米及印有競選文宣的藥布。此外，吳銘賜陳姓助理還指示別人拿新台幣1500元給曾姓選民、拿2000元給郭姓選民，涉及賄選。

不過，一二審法官均認為，吳銘賜當時只是行善，順便發藥布打知名度，況且當時距離選舉投票日還久，吳銘賜也還未獲台聯提名，因此不足以認定是賄選，最終判決無罪定讞。

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高雄地方法院審理時，調查官跟員警均辯稱筆錄均為據實記載，吳銘賜歷審判決雖認定筆錄有不實，但實情是訊問錄音製作的譯文過於簡化有誤，吳銘賜雖曾對2人提出偽造文書和誣告罪，但最後均處分不起訴，且吳銘賜已獲得清白，並未侵害其名譽。

法官經勘驗調查官跟員警製作筆錄過程，認定雙方並無怨隙報復動機，且警調為取得犯罪嫌疑情資詢問證人，最終也經證人確認筆錄內容後簽名，據此可認定2人並無故意製作不實筆錄損害吳銘賜權益，據此駁回告訴，全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1131129

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