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提供不雅性愛影片給色情網站 陳男判處1年、4年

2024/11/30 17:05
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）陳姓男子於109年性交易後，將手機拍攝性影像販售色情網站牟利，因妨害性自主，違反兒童及少年性剝削防制條例、販賣性影像罪，遭新北地院分別判處有期徒刑1年、4年，可上訴。

新北地院21日判決書指出，被告陳男民國108年之前，已因提供不雅性愛影片販售遭判刑；他又於民國109年3、4月間，透過媒介在新莊區某旅館性交易；109年7月在板橋區府中捷運附近某汽車旅館，與當時15歲未成年女子性交易。

其中，A女與B女均同意陳男拍攝裸露身體與性交過程影像，但不同意陳男出售。陳男卻私自將性影像，以新台幣5萬、2萬，販售給某情色網站站長，由站長寫上「拍攝嫩嫩學生妹約炮實錄」等標題內容後公開販售，使不特定人付費後可上網觀覽。

經法院審理，因被告犯罪事實、犯意各別，行為有異，應分論併罰。陳男違反刑法販賣性影像罪，處有期徒刑1年，違反修正前兒童及少年性剝削防制條例、意圖營利拍攝少年為性交行為之性影像罪，處有期徒刑4年。

法官認為，被告隱瞞出售性影像主觀意圖，另明知道B女未成年，對性行為與保護性隱私的判斷能力不足，竟為滿足個人性慾性交易，對B女身心健康及人格發展造成負面影響。

法官認為，網路社會對複製、轉傳、翻拍、備份影片相當容易，陳男出售性影像的行為，對A女、B女身心都將造成重大戕害。

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對於判決未定應執行刑，判決書說，依照裁判確定前犯數罪者，併合處罰；陳姓被告之前也因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，已經由新北地院判處罪刑。

陳男上訴後，108年經高等法院撤銷原判決，應執行有期徒刑3年8月，併科罰金4萬元。再上訴後，最高法院109年7月判決駁回上訴確定。因此，地院暫不定應執行刑，待日後檢察官將前案及本案一併聲請定應執行刑。（編輯：張銘坤）1131130

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