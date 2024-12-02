台南自小客車失控撞碳烤店 1路人4顧客受傷送醫

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）一輛自小客車今天凌晨1時許行經台南市永康區中正北路時，疑似不明原因失控，與一名路人碰撞並撞入路旁碳烤店，波及路旁停放車輛，造成路人及碳烤店4名顧客共5人受傷送醫。

台南市政府消防局於凌晨1時44分獲報，指稱永康區中正北路有2部自小客車與2部機車車禍事故，有5人受傷，陸續調派5部各式車輛、10名人員前往救援，消防人員抵達後發現5名傷者皆意識清楚，初步檢傷後分別安排4輛救護車送醫。

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警消人員初步調查，疑似自小客車不明原因與路人碰撞後，撞入路旁碳烤店，再波及路旁停放汽、機車，其中路人傷勢較嚴重。

消防人員初步檢傷，30歲男性路人遭撞擊頭頂撕裂傷、雙腳疼痛。另4名傷者為碳烤店顧客，分別為20歲女性嘴角撕裂傷、胸口疼痛；40歲男性肢體輕微擦傷；20歲男性顏面擦傷；40歲女性右腳踝疼痛，事故發生原因正由警方進一步釐清中。（編輯：李淑華）1131202