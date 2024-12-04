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涉新北三重強押婦人討債案 3嫌依私行拘禁罪判刑

2024/12/4 19:56
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（中央社記者趙敏雅新北4日電）新北市黃姓男子的妻子3月間於三重區遭當街擄走，黃男接獲嫌犯要求支付400萬美元訊息後報警，當晚救出妻子。新北地院今天依私行拘禁罪，判涉案陳男等3嫌6月至2年不等徒刑。

新北地院新聞資料指出，陳姓男子受身分不詳的「王董」委託，3月間找楊姓男子與林姓男子共同謀劃拘禁黃男妻子，以迫使黃男處理與「王董」的債務，並由「王董」提供黃妻住處、長相等資料。

陳男等人3月19日先到黃妻住處附近勘查，確認黃妻遛狗路線；陳男與楊男隔天上午11時18分許驅車前往，在新北市三重區看到遛狗的黃妻後強拉上車，以口罩遮住她的眼部，並取出手機SIM卡，避免被警方定位。

陳男、楊男將黃妻押到苗栗縣通霄陳男住處，與趕來會合的林男輪流監管，並由「王董」聯繫黃男要求給付400萬美元或等值泰達幣。警方接獲黃男報案後，當天晚間5時45分許救出被害人。

台灣新北地方法院今天依3人以上共同私行拘禁罪，判處陳男有期徒刑2年、楊男1年10月、林男6月。全案可上訴。（編輯：蕭博文）1131204

#新北地院
#台灣新北地方法院
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