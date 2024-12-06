新北土城汽車回收場殘火處理完畢 空品示警解除

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市土城區汽車回收場，昨天下午2時許火警，經消防局不眠不休16小時搶救，上午6時許完全處理完畢。環保局表示，受影響的土城、三峽、樹林、鶯歌區，解除空氣品質示警。

新北市土城區忠義路一家汽車回收場，5日下午大約2時發生火警，消防局出動人車搶救，並陸續控制與撲滅火勢。

消防局今天告訴中央社記者，撲滅火勢後，火場持續動用怪手等重機具處理殘火，以避免復燃。早上約6時，已處理殘火完畢，現場仍有消防車待命監控。

環保局官員告訴記者，昨晚火勢熄滅，後續在剷除火場燃燒物與處理殘火作業時有冒煙，產生的煙會有異味，導致民眾會受影響，經模擬示警區域後，通報相關里長與民代。

環保局說，空氣品質稽查員徹夜在現場守候，透過人員與儀器監控，觀測至今天凌晨2時許，除現場有異味，下風處約都正常。稽查人員繼續定時觀測；直到上午6時許，確認可以解除空品示警。

環保局統計，這次火警透過1999通報，分別在土城、樹林、三峽區都有各2件反映空氣異味。

另外，稽查人員也接獲樹林區北大特區及學成路的民眾，及臉書（Facebook）「我是鶯歌人」社群貼文反映，經模擬空氣污染物擴散模式，發現氣流影響至鶯歌區，昨天深夜也增加鶯歌區為空品示警區域。（編輯：謝雅竹）1131206