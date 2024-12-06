高鐵左營站女子落軌遭撞身亡 列車急停、營運未受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄6日電）高鐵左營站今天中午發生落軌意外，女子從第3月台9車處落軌，當場遭進站的高鐵625次列車撞上，經救護人員到場急救，判定無生命跡象。事發原因仍待檢警釐清。

鐵路警察局高雄分局中午接獲高鐵左營站通報，第3月台9車處民眾落軌，立即派員趕赴現場查處，並同步通報消防局救護人員。

高雄分局初步調查，高鐵625次進站時突然有民眾落軌被撞上，救護人員確認為女性，經救護人員緊急施救後判定無生命跡象，包括死者身分等詳細事發原因仍待檢警會同車站人員釐清。（編輯：孫承武）1131206

高鐵左營站旅客落軌 列車急停、營運未受影響

（中央社記者汪淑芬台北6日電）台灣高鐵公司說，今天中午12時19分，625車次即將抵達左營站時，站務員發現月台有旅客落軌，立即按壓月台的緊急停車按鈕（ESB），列車緊急停車。

台灣高鐵說，事故第一時間成立應變中心，並配合鐵路警察調查及相關作為，這起事件並未影響高鐵營運，各班次均依時刻表正常發車。（編輯：陳政偉）1131206

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。