普悠瑪撞死落軌女 司機及2助理站務員無過失不起訴

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）江姓女子在台鐵高雄科工館車站落軌，遭普悠瑪列車撞死。江女家屬提告台鐵林姓司機及邱姓、賴姓助理站務員，雄檢認為司機當時已盡力煞停、助理站務員無過失，偵結處分不起訴。

高雄地檢署偵查時，林男稱當時普悠瑪最高限速是每小時130公里，案發當時速度約是每小時102公里，且列車一般經過未停靠車站沒規定要減速；雖然案發時有看到江女，但在對向也有列車通過，且開強光照射下，看到時已經在100公尺內，根本不足500公尺以上的煞停緩衝距離。

邱姓、賴姓助理站務員則指稱，助理站務員工作不包含定時巡視月台、監看監視器影像及隨時注意站內狀況，因此案列車也沒停靠科工館站，所以發生事故時2人也不在月台附近，難以阻止事故發生。

檢方經勘驗林男提出的列車車速表，發現案發附近時間，列車時速確實都在102至108公里，且科工館站並非此案停靠車站，不須減速，但林男仍在看到江女後煞停，可見已採取必要煞停措施，但對這種猝不及防情況，實難採取有效預防措施，據此認定林男駕駛列車並無過失。

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助理站務員部分則有相關人員證稱，助理站務員工作主要是售票、剪收票、愛心旅客服務及環境清潔等，檢方據此認定邱姓、賴姓助理站務員所言非虛，對此案並無過失。檢方偵結後，依被告3人犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

檢方不起訴書指出，江女今年2月16日晚間9時許在台鐵高雄科工館車站落軌，遭林男駕駛的普悠瑪列車撞死。江女家屬事後認為駕駛及助理站務員應負過失責任，並提出過失致死告訴。（編輯：陳仁華）1131126