劉正富遭控涉鬥毆致死 再更二審又逆轉改判無罪

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（中央社記者張已亷高雄10日電）屏東男子劉正富遭控20年前涉鬥毆造成1死被判9年定讞，高雄高分院民國108年再審判無罪，110年再更一審改判有罪，再更二審今天宣判，法官以指認程序有違規等理由，判劉無罪。可上訴。

高雄高分院再審更二審合議庭認為，當時警方偵訊初期無人提及劉正富在場，時隔數月或近2年後才有人證述劉正富參與案件，另外，警方只提供單一照片供指認，且指認人是在同一張照片四周，先後手寫指認內容並簽名，指認程序已違反「不得以單一相片提供指認」的指認規範，存有高度暗示性及誘導性。

至於相關證人指證部分，有人是由不在場友人轉述後指證劉正富涉案、其他證人指認則有證述先後不一狀況，無法排除指認錯誤風險，另外，劉正富曾向警方提出1張前往高雄市仁武區某超商購物發票作為不在場證明，但遭警方因不明原因遺失，且劉正富行動電話從案發前一天晚上6時30分至當天晚上6時許期間，沒有任何對外通聯紀錄，檢方沒有舉證劉正富如何被邀集到場，劉正富在案發後10幾個小時也都沒有和其他涉案人互通音訊。

合議庭考量，此案指認程序違反指認規範、無法排除指認錯誤風險，及檢方並未提出其他具體積極事證足以證明劉正富犯罪，應判劉正富無罪。可上訴。

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全案起因屏東縣萬巒鄉阮姓、林姓少年93年因感情糾紛遭男子林聖賢毆打，心有不甘向周姓男子哭訴，周男召集阮姓、林姓少年等18人，約林聖賢8月20日凌晨談判，對方約來包括死者包男等8人。周男陣營10多人下車後，便持鐵條、棍棒等追打林聖賢等人，其中包男遭打致重傷送醫不治。

林姓少年舅舅劉正富事後8個月被多名死者友人指認涉案，劉矢口否認到場參與。一審被依傷害致死罪判刑10年，二審改依殺人罪判刑20年，更一審改依傷害致死罪判刑9年，案經上訴至最高法院駁回定讞。高雄高分院再審後認為罪證不足判決無罪，案經高雄高分檢上訴，最高法院同年底發回。高雄高分院再更一審依傷害致死罪改判8年4月徒刑，劉正富不服上訴，最高法院去年12月再發回更審。（編輯：謝雅竹）1131210