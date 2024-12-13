捷運芝山站附近車禍 計程車撞等紅燈機車釀1輕傷

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市德行西路、捷運芝山站附近路口今天發生計程車衝撞前方等紅燈機車意外，造成40多歲騎士腿擦傷，送醫前意識清醒。警方說，計程車司機疑身體不適釀禍，車禍原因待查。

台北市警消下午3時許獲報，德行西路與福華路交叉路口發生車禍意外，派員到場發現1輛計程車卡在人行道，車頭撞上人行道樹木。

警消指出，車禍造成2輛計程車、3輛機車受損，其中1名停等紅燈機車騎士被撞倒，導致右小腿擦傷，傷者送醫前意識清楚。

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警方表示，經初步調查，63歲陳姓計程車司機沿福華路南往北行駛，疑似身體不適，往前衝撞正在前方停等紅燈的1輛重型機車，導致42歲張姓男機車騎士受傷送醫，汽車及機車駕駛人都無酒駕，詳細車禍肇事原因，仍待進一步調查釐清。

台北市警察局士林分局表示，駕駛人若身體出現不適狀況，應找適當地方休息，切勿逞強駕駛，以維護自身及其他用路人行車安全。（編輯：方沛清）1131213