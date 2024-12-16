前北市市場處副處長高群荐涉猥褻女同事 檢方起訴

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（中央社記者林長順台北16日電）前台北市市場處副處長高群荐在今年1月間尾牙時涉嫌性騷擾女同事，北市府核定2大過免職，一名被害人提起刑事告訴。台北地檢署今天偵查終結，依利用權勢猥褻罪起訴高男。

民進黨台北市議員陳怡君接獲陳情指出，市場處於1月19日尾牙餐會中，高群荐於現場向市場科幾名同事張開雙手並進行擁抱，還有被靠近臉部，甚至有人被捧臉隔空嘟嘴揉臉等舉動，多名女同事事後私下聊天反映感到相當不舒服，前後還有10幾名，包含離職的女科長。

一名被害人指控，高男當天晚間敬酒時，以大腿貼大腿緊靠她、同坐在一張椅子，在尾牙餐會尾聲時，高男還起身張開雙臂正面環抱她，她感覺高男以身體重量壓在她身上，感覺不適。

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市場處接獲申訴後組成性騷擾申訴處理委員會，並由外聘委員組成調查小組進行釐清及查證，最後決議高男性騷擾申訴成立，市府於11月21日核布高男記2大過免職，已先將高男停職。

被害人另提起刑事告訴。高男到案時否認犯罪，辯稱他對每名同事都這樣，且擁抱前有事先詢問，對方都同意。不過，檢察官採信被害人說詞，今天依利用權勢猥褻罪起訴高男。（編輯：張銘坤）1131216