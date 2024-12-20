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花蓮男圍毆情敵哥哥致死 國民參審判19年8月

2024/12/20 19:22（12/20 19:36 更新）
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花蓮縣高姓男子因感情糾紛與人相約談判，竟夥同曾姓友人把代替當事者赴約的蔡姓男子毆打致死。花蓮地院國民法官法庭20日判處高男有期徒刑19年8月、共犯曾男8年6月，這也是花蓮地院首件國民法官參審案件。中央社記者張祈攝 113年12月20日
花蓮縣高姓男子因感情糾紛與人相約談判，竟夥同曾姓友人把代替當事者赴約的蔡姓男子毆打致死。花蓮地院國民法官法庭20日判處高男有期徒刑19年8月、共犯曾男8年6月，這也是花蓮地院首件國民法官參審案件。中央社記者張祈攝 113年12月20日
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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮高姓男子去年7月因感情糾紛與對方相約談判，竟夥同友人把代替赴約的蔡男毆打致死。花蓮地院國民法官今天判處高男有期徒刑19年8月、同夥的曾男8年6月，可上訴。

23歲高男跟26歲蔡男為追求同一女子爭風吃醋，去年7月22日相約壽豐鄉談判。高男約了10多名友人助陣，因遲遲未等到蔡男赴約，高男改找蔡男31歲的哥哥談判。

蔡男的哥哥一到場，就遭高男等人噴灑辣椒水、拳打腳踢，還被以木頭毆打，導致頭部、身體多處重傷，蔡男的哥哥送醫搶救，2天後因顱腦損傷不治死亡。

動手的高男等11人遭警方拘提到案說明，高男、曾男被依殺人等罪嫌起訴，案經花蓮地方法院國民法官法庭審理，是花蓮地院首件國民參與審判案件；其餘9人交由少年法庭審理。

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經國民法官法庭10天密集審理，法官與國民法官經討論評議，認為高男明知跟蔡男哥哥沒有恩怨，仍設局誘使蔡男哥哥出面，不但毆打還指揮其他人毆打，對於犯罪部分避重就輕、態度不佳，今天依加重妨害自由罪、傷害致死罪，判有期徒刑19年8月，可上訴。

國民法官法庭認為，曾男因高男要求前往，聽從高男指示毆打被害人，犯罪後一度找少年頂替，事後坦承、配合調查，依加重妨害自由罪、傷害致死罪，判有期徒刑8年6月，可上訴。（編輯：郭諭儒）1131220

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