兒疑不願扶養推年邁父墜谷再致溺斃 桃檢起訴

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）新北市一名楊姓男子疑因不願照顧年邁父親，騎機車載楊父到桃園山區涉先將其推下山坡，又強押其頭部到水中致死，桃園地檢署依殺人、殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴。

警方指出，居住新北市的楊姓男子（33歲）8月24日騎機車載著父親到桃園市，途中行經復興區桃119線時因故發生爭吵，2人發生扭打雙雙滑落溪谷，楊父被救起後已失去生命跡象，楊男被帶回警詢後，警方依殺人罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

起訴書表示，楊男為家中次子，他與父親2人居住新北市鶯歌區，楊男疑因不願照顧逐漸年邁的父親，8月24日上午向公司請假後，騎乘機車搭載楊父前往餐廳用餐，用餐完畢後再騎乘機車搭載楊父前往桃園東眼山區。

檢方指出，途中楊父發現有異、表達不滿時，楊男在行經桃園市復興區桃119鄉道約105公里處將車停下，詢問楊父有無一同尋死的意願遭拒後，楊男涉強行將楊父推下山坡。

起訴書表示，楊男涉行凶後，發現楊父卡在半山坡樹叢間目的未得逞時，又涉強行將楊父從樹叢間拖行至附近溪流以身體強押楊父頭部至水內，導致楊父身上多處擦挫傷並因溺水窒息而當場死亡。

檢方指出．案經桃園市警察局大溪分局報告及檢察官據報相驗後簽分偵辦，楊男所為觸犯刑法殺人、殺害直系血親尊親屬等罪嫌，並依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴。（編輯：戴光育）1131223

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