挪用工程款宴客 前平溪區長陳聖聰判3年10月

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（中央社記者沈如峰、黃旭昇基隆28日電）新北市政府職業訓練中心主任陳聖聰被控在擔任平溪區長期間，指示部屬挪用工程款宴請地方人士。基隆地院近日審結，依貪污治罪條例判3年10月徒刑，褫奪公權2年。

對於這項判決，記者去電陳聖聰未接電話，發稿前暫無法取得回應。

基隆地方法院判決書指出，陳聖聰在民國107年間擔任平溪區公所區長時，與不知情的國民黨平溪區黨部葉姓負責人商議，設宴邀請地方人士。陳聖聰負責出資，聯繫邀約對象與餐敘地點由葉姓負責人負責。

判決書指出，陳聖聰之後指示不知情的高姓工務課長，動支工務課「107年度辦理轄區道路橋梁及附屬設施改善工程第四區107-03D」工程管理費，並囑咐高姓工務課長簽文，以工程管理費辦理「工程觀摩、宣導，促進工程用地取得及地方人士協調溝通」；餐敘共4桌、每桌5000元，合計2萬元，共宴請36名地方人士；但實際上並無於餐敘中舉辦任何與工程觀摩宣導、用地取得協調相關活動。

陳聖聰辯稱，是出於平溪區區政推動政策考量，邀集里長、社區發展協會理事長等地方仕紳聯誼餐敘，並就施作工程事項與地方人士協調溝通，以取得土地使用同意；餐敘活動目的也是為感謝地方士紳對公所工程推動協助，並討論隔年工程計畫，因此動用工程管理費，與餐敘活動有關，否認利用職務機會詐取財物、行使公務員登載不實文書犯行。

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但法官認為，這項餐敘實際沒有進行任何工程觀摩宣導或用地取得協調活動，與「新北市政府所屬機關工程管理費及工作費編列支用要點」所規範工程管理費支用目的不符。

判決書指出，陳聖聰為拓展自身人脈、結交地方有力人士等私人利益，濫用職權而不實動支、核銷工程管理費，藉機詐取財物支應私人餐敘，不只有害公務人員清廉形象，更壓縮平溪區內工程建設經費的利用，因此依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪等，判處3年10月，褫奪公權2年，可上訴。（編輯：方沛清）1131228