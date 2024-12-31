騎車訪友途中「犁田」 苗栗7旬夫婦1死1重傷

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗市一對老夫婦騎機車雙載外出訪友，行經為公路471巷產業道路不明原因連人帶車摔入農田，72歲陳姓老翁當場OHCA送醫不治，71歲妻子重傷；肇事原因待由檢警今天相驗釐清。

苗栗縣警察局苗栗分局表示，這起事故發生在昨天傍晚5時許，初步調查，72歲陳姓老翁騎乘機車載71歲楊姓妻子，沿苗栗市為公路471巷附近產業道路南往北行駛，不明原因摔落一旁約1公尺深田中，2人雙雙由救護車送醫。

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消防局救護人員指出，接獲派遣到達現場時，老翁沒有明顯嚴重外傷，但已呈OHCA（到院前無呼吸心跳），立即CPR並送往衛福部苗栗醫院搶救；另名老婦疑似封閉性骨折，送往大千醫院救治。

老翁經搶救仍宣告不治。警方表示，家屬稱老夫婦昨天下午騎車外出訪友，應是傍晚返家途中行經附近彎道時發生事故，經酒精檢測陳姓老翁未有飲酒情形，詳細肇事及死亡原因有待檢察官和法醫相驗釐清。（編輯：龍柏安）1131231