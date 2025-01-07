憂追捕過程撞名車 高市提高警車超額保險至千萬

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）近年經濟成長，民眾購買高價位名車意願大幅提升，高市警局考量員警追捕時可能發生車禍衍生賠償問題，自今年起提高保險額度，警用汽車額度提升至1000萬，機車提升至200萬。

高雄市警察局今天表示，由於警察執行勤務，本身駕駛車輛工作性質必須經常性面對較高危險事故及環境，相較一般民間行業，屬於高風險族群。且台灣受惠近年經濟成長，民眾購買高價位名車意願大幅提升，路上隨處可見，為加強保障員警執勤駕車安全，自今年度開始，提高警用汽、機車輛保險。

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高雄市警局指出，警用汽車部分，加保超額保險自新台幣500萬元提升至1000萬元；警用機車加保超額保險則提升至200萬元，同時投保第三人責任險，足以因應各類交通事故理賠。

針對旗山分局員警執勤時發生車禍，面臨賠償問題，市警局也表示，目前僅這件仍在審理，沒有其他案例；但提高保險額度主要是社會變遷物價提高，高價車輛多，為了全體員警執行安全考量，才會提高保險額度。（編輯：郭諭儒）1140107