加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

憂追捕過程撞名車 高市提高警車超額保險至千萬

2025/1/7 13:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄7日電）近年經濟成長，民眾購買高價位名車意願大幅提升，高市警局考量員警追捕時可能發生車禍衍生賠償問題，自今年起提高保險額度，警用汽車額度提升至1000萬，機車提升至200萬。

高雄市警察局今天表示，由於警察執行勤務，本身駕駛車輛工作性質必須經常性面對較高危險事故及環境，相較一般民間行業，屬於高風險族群。且台灣受惠近年經濟成長，民眾購買高價位名車意願大幅提升，路上隨處可見，為加強保障員警執勤駕車安全，自今年度開始，提高警用汽、機車輛保險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市警局指出，警用汽車部分，加保超額保險自新台幣500萬元提升至1000萬元；警用機車加保超額保險則提升至200萬元，同時投保第三人責任險，足以因應各類交通事故理賠。

針對旗山分局員警執勤時發生車禍，面臨賠償問題，市警局也表示，目前僅這件仍在審理，沒有其他案例；但提高保險額度主要是社會變遷物價提高，高價車輛多，為了全體員警執行安全考量，才會提高保險額度。（編輯：郭諭儒）1140107

#高市警局
#高雄市警察局
#高雄市警局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：