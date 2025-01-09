外島志願役脅迫女高中生傳裸照遭調查 部隊險洩密

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（中央社記者黃國芳嘉義縣9日電）志願役軍人柳姓男子去年以提告脅迫女高中生傳裸照，女生驚恐告訴家人並報警，警方今天趁外島服役柳男回台逮捕，部隊事先告知柳男被調查，幸手機無刪裸照及訊息，警訊後移送。

嘉義縣警察局水上分局表示，志願役軍人、31歲柳男目前在外島服役，去年在網路上與一名女高中生玩線上遊戲時，女生疑對柳男罵髒話，柳男則揚言對女生提告，讓女生相當驚恐。

警方指出，柳男便要求女生拍攝裸照，並脅迫傳裸照可以不提告，單純的女生則陸續拍攝了數十張裸露的照片並傳給柳男，事後，驚恐的女生更加不安，則告訴家人實情，其家人協助報警。

警方據報，發現柳男在外島服役，為掌握柳男確切回台時間，則協請憲兵隊協助掌握柳男休假回台時間，不料，過程中，部隊的輔導長卻約詢柳男在台是否有犯罪。

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檢警表示，柳男仍依照休假時間回台，警方今天查扣柳男手機時，發現女高中生的裸露照片沒有遭刪除，若柳男刪除照片及彼此對話紀錄，將增加偵辦上困難，若如此，部隊恐有洩密嫌疑。

警訊後，警方依違反兒童及少年性剝削防制條例移送嘉義地檢署偵辦，因柳男均坦承犯行，檢方複訊後，予以請回。（編輯：謝雅竹）1140109