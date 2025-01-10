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彰化大貨車撞拖吊車翻車 小貨車閃避不及又撞上

2025/1/10 17:04
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（中央社記者吳哲豪彰化縣10日電）國道中山高南下田尾路段，今天中午發生大貨車翻車意外，廖男駕駛的大貨車先撞上停在路肩的拖吊車後翻車，後方小貨車閃避不及再撞上大貨車，廖男左手骨折，送醫後幸無大礙。

國道公路警察局第三警察大隊接受媒體聯訪表示，中午12時左右，廖男駕駛大貨車行經中山高南下217公里田尾路段時，行駛外線車道的大貨車追撞停在路肩的拖吊車。

警方指出，當時拖吊車因拖吊1輛故障的自小客車，暫停在路肩，大貨車撞上拖吊車後因撞擊力量大翻車，車身橫跨內線及中線車道，洪男駕駛的小貨車因閃避不及撞上大貨車。

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車禍發生後，彰化縣消防局和國道警察局都派員到現場處理，廖男左手骨折送醫後無大礙，此路段受車禍影響封閉，南下田尾路段一度塞車長達約5公里，下午已恢復正常。

國道警方指出，車禍發生原因及責任歸屬仍在調查中，呼籲民眾在國道開車時保持安全距離，發現前方有車禍時減速慢行。（編輯：郭諭儒）1140110

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