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藝人曾瑋中趕場台中尾牙 搭小黃擦撞聯結車虛驚

2025/1/12 15:40（1/12 15:51 更新）
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藝人曾瑋中、郭婷筠9日到台中要出席尾牙活動表演，乘坐的計程車在烏日區高鐵路三段欲匯入台74線匝道時，與同向內線車道聯結車發生擦撞，幸現場無人員受傷。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年1月12日
藝人曾瑋中、郭婷筠9日到台中要出席尾牙活動表演，乘坐的計程車在烏日區高鐵路三段欲匯入台74線匝道時，與同向內線車道聯結車發生擦撞，幸現場無人員受傷。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年1月12日
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（中央社記者蘇木春台中12日電）藝人曾瑋中與郭婷筠日前到台中要出席尾牙活動表演，搭乘1輛計程車要前往會場時，計程車途中與聯結車同向擦撞，幸車上人員皆未受傷、僅受驚嚇，確切肇因警方調查釐清。

台中市警察局烏日分局今天表示，警方9日晚間6時46分獲報，烏日區高鐵路三段匯入台74線匝道口，發生計程車與聯結車事故，立即派員到場處理。

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警方調查，譚姓男子駕駛營業小客車，沿高鐵路三段中間車道向左變換至內側車道，欲匯入台74線匝道，與同向內線車道的營業半聯結車發生同向擦撞，幸現場無人員受傷；全案依事故處理程序調查，肇事原因鑑定單位後續研判。

據了解，藝人曾瑋中與郭婷筠當天到台中要出席尾牙活動表演，乘坐案發計程車途中發生事故，幸車上人員都未受傷；曾瑋中還在社群平台Threads發文表示，車禍一切平安，請大家放心。（編輯：陳仁華）1140112

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