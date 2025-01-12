北市警騎機車鳴笛執勤遭撞飛 全身擦挫傷送醫

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市信義區今天發生警車遭撞事故，林姓男警騎乘警用機車要處理糾紛案件，行至松仁路與忠孝東路五段路口時遭1輛汽車撞飛，造成男警全身擦挫傷送醫治療，肇因待釐清。

台北市警消下午2時34分獲報，指北市信義區忠孝東路五段一帶發生車禍，傷者為林姓男警（27歲），他於執勤途中發生車禍受傷，意識清醒、無生命危險。獲報後，立即派員協助送醫治療。

經調查了解，台北市警察局信義分局三張犁派出所林姓男警出勤處理糾紛案件，他騎乘警用機車有開啟警示燈及鳴警笛，當騎乘至松仁路往北直行通過路口時，他的右側車身突遭忠孝東路五段往西直行的林姓男子（60歲）座車撞上，造成林姓員警當場摔飛至路面。

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事故造成林姓男警右膝、右小腿、左手大拇指擦挫傷等傷勢，幸無生命危險，立即被送醫治療。另外，在這起事故中，警用機車車身及涉案汽車前保桿都有多處車損。

警方初步已排除雙方酒駕，汽車駕駛林男自行通知拖吊車到場處理。詳細肇事原因，待後續調查釐清。（編輯：戴光育）1140112