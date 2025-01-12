桃園移工宿舍火警 濃煙飄散恐影響交通幸無人傷

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市桃園區一處移工宿舍今天下午發生火警，火舌及濃煙不斷由3樓窗戶竄出，附近民眾一度擔心影響交通，火勢在5時12分獲得控制，幸無人受傷受困，詳細起火原因及財損待調查。

桃園市政府消防局表示，今天下午4時38分接獲報案，桃園區福林街一處移工宿舍發生火警，消防局立即派遣消防人員72名、消防車24輛、救護車3輛前往搶救。

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消防局指出，消防人員抵達發現，現場為地上3層鐵皮組合屋結構建築物，起火層位在第3層，大火不斷從窗戶冒出，陣陣濃煙更從火場直竄天際，消防人員緊急拉水線進行搶救，火勢在5時12分獲得控制，燃燒物品及面積待查，初步了解沒有人員受傷或受困，至於起火原因，必須等到大火熄滅後再進行調查。

由於地點鄰近國道2號，不斷冒出的濃煙一度讓附近民眾擔心會影響國道交通行駛，所幸火勢已經獲得控制，搶救人員也呼籲民眾，緊閉窗戶不要靠近火場，以保障自身安全，另外在外出時可佩戴口罩，避免引發身體不適。（編輯：李錫璋）1140112