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花蓮市南北濱海灘堆漂流木 3個月火警達16件

2025/1/14 17:55（1/14 18:36 更新）
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花蓮市北濱公園海灘14日又有漂流木火災事故，據消防局統計，2024年10月底至今因漂流木引起的火警高達16件。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 114年1月14日
花蓮市北濱公園海灘14日又有漂流木火災事故，據消防局統計，2024年10月底至今因漂流木引起的火警高達16件。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 114年1月14日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮市北濱公園海灘今天又有漂流木火災事故，花蓮縣消防局表示，從去年10月底迄今因漂流木引起的火警高達16件，呼籲民眾勿引火取暖或吸菸，若致火災最高將處新台幣3000元罰鍰。

花蓮縣消防局表示，今天清晨6時許接獲報案，花蓮市北濱公園海灘發生漂流木引起的火災，指揮中心立即派遣轄區花蓮分隊前往救援。

現場指揮官第一大隊副大隊長温宗豪指出，現場有2處不明原因的漂流木堆起火，燃燒面積約100坪，歷時3個多小時才將火勢撲滅。

據消防局統計，去年颱風侵襲後導致南北濱至花蓮溪出海口沿岸大量漂流木堆積，屢發生漂流木燃燒起火情形，因其火載量大，起火後造成火勢快速延燒，從去年10月底至今因漂流木引起的火警高達16件。

去年跨年夜，在南北濱公園就發生多處漂流木燃燒，共有約40處火點。消防局調查，這些火點由民眾為了取暖而在海灘上點燃木頭而引發的。

花蓮縣消防局指出，近期氣候乾燥無雨，相對溼度偏低，漂流木呈現易燃狀態，遺留火種等不明因素導致大量堆積的乾樹幹成為深層火災竄燒主因，消防隊難以在短時間內完全滅火。

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所幸花蓮縣義消特搜大隊總幹事顏勝裕屢次挺身而出，無償出動重機械怪手移除重木以協助消防人員滅火，大幅提升救援時效，減少濃煙往市區飄散影響市民、學生生活作息。

花蓮縣消防局呼籲，星星之火可以燎原，民眾到海灘從事各活動或撿拾漂流木時，切勿引火取暖或吸菸，避免引發火災。依據「消防法」第14條規定，引火燃燒等致火災行為，將處以新台幣3000元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1140114

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花蓮縣消防局14日清晨接獲報案，指花蓮市北濱公園海灘發生漂流木引起的火災，消防人員前往救援，現場有2處不明原因的漂流木堆起火，燃燒面積約100坪，歷時3個多小時才撲滅。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 114年1月14日
花蓮縣消防局14日清晨接獲報案，指花蓮市北濱公園海灘發生漂流木引起的火災，消防人員前往救援，現場有2處不明原因的漂流木堆起火，燃燒面積約100坪，歷時3個多小時才撲滅。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 114年1月14日
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