北市萬華外籍女子賣淫猖獗 警掃黃查獲23人

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）北市警方指出，萬華區西昌街外籍女子拉客賣淫情形猖獗，多次接獲檢舉，經長期蒐證，13日晚間出動大批警力執行拘搜行動，查獲仲介何姓女子等7人、9名性工作者及7名男客。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞稿表示，轄下龍山派出所多次接獲檢舉，指轄區西昌街上有外籍女子拉客賣淫情形嚴重。獲訊後，隨即進行長期蒐證，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

經查了解，負責人為何姓女子（40多歲），她與旗下成員涉在西昌街上攬客，並涉仲介外籍女子賣淫。

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萬華警分局指出，見時機成熟，13日晚間10時許組合警力執行拘提行動，包括市刑大特勤中隊、內政部移民署北區事務大隊台北市專勤隊、台北憲兵隊等單位都出動。

警方表示，拘提行動成功查緝9名性工作女子（包含台籍及外籍）、7名男客，警詢後均依涉社會秩序維護法裁處，並依規遣返出境；另查獲負責人何女等7人，依妨害風化罪嫌移送北檢偵辦。（編輯：戴光育）1140116