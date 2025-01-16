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石門公所疑小編開罵引爭議 新北：離職員工

2025/1/16 18:36（1/16 18:56 更新）
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新北市石門區公所疑有小編在上班時間留言開罵民進黨，民政局長林耀長（立者右）16日在議會表示，目前初步了解，應是離職員工所為。中央社記者王鴻國攝 114年1月16日
新北市石門區公所疑有小編在上班時間留言開罵民進黨，民政局長林耀長（立者右）16日在議會表示，目前初步了解，應是離職員工所為。中央社記者王鴻國攝 114年1月16日
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（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市石門區公所疑小編上班時間留言開罵民進黨，引綠議員紛紛在議會質詢批評，區公所辯稱帳號被盜用，民政局長林耀長表示，初步了解，應是離職員工所為。

某新聞媒體的新聞下赫然出現「新北市石門區公所」的帳號留言「冥盡擋分裂台灣製造仇恨的始作俑者...」 引網友議論，質疑是公所小編忘了切換帳號。

新北市議會今天進行臨時會議程，民進黨議員李宇翔等人對此留言紛紛批評市府資訊系統安全有問題，研考會主委林豐裕表示，沒有接獲相關訊息，區公所連接市府的資訊系統也沒有異狀，因為若有問題，系統會有告警機制。

民政局長林耀長答詢表示，目前了解，應是離職員工所為。議員黃淑君則提案要求市府提供對此事件的提告紀錄。

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議員鄭宇恩表示，她向公所求證，據公所目前查證稱，該辱罵的留言帳號遭盜用，非現職公務人員所為。若確實遭盜用，為善盡公務資訊安全考量，更應該要追查到底。

石門區公所也在臉書（Facebook）粉絲團發帳戶盜用聲明，內容為「近日發現本所臉書帳戶遭到未經授權的盜用。該盜用行為包括但不限於發佈陌生或不當內容，可能會引起部分人的困惑與誤解。請大家不要相信來自該帳戶的任何可疑訊息或操作。本所深感抱歉如果這個事件給任何人帶來困擾，並感謝各位的理解與支持。」（編輯：張銘坤）1140116

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