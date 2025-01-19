沙鹿民宅大火國中生兄弟1死1傷 校方啟動班級輔導

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市沙鹿區民宅大火，一家5口送醫，71歲外祖父與14歲外孫傷重不治，另3人輕微嗆聲。罹難的14歲少年與受傷的哥哥目前就讀國中，校方明天啟動班級安心輔導；市府協助安置。

台中市沙鹿區星河路一處民宅今天凌晨3時47分發生火警，造成2死3傷，71歲吳姓屋主及14歲外孫嚴重燒傷，當場沒有呼吸心跳，送醫不治；64歲王姓妻子、47歲兒子及15歲外孫，則輕微創傷送醫。

鄰居表示，凌晨3時多，聽到隔壁有人呼叫，外出探看才知道隔壁鄰居起火，王婦在樓下下跪呼救，趕緊協助報案，當時火勢已非常猛烈。

民政局長吳世瑋、沙鹿區長張世祺前往童綜合醫院關懷，吳世瑋代表市府致贈慰問金，由少年的大阿姨代表接受。吳世瑋表示，市府會盡全力協助喪家度過難關。

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教育局指出，2名少年分別就讀國中一年級及三年級。因其中1名少年死亡，校方將對少年的班級學生進行安心輔導，以免心理受影響。

祖孫2人遺體將移送大甲殯儀館，吳世瑋指出，市府全力協助善後事宜，包括減免殯儀館相關費用，另請公所協助家屬安置旅館。（編輯：李淑華）1140119