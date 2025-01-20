直播猥褻老人 台南某養護機構女照服員判6月確定

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（中央社記者林長順台北20日電）李姓女子在台南某私立老人長期照顧中心擔任照服員時，開直播猥褻男性住民衝高網路流量，一審判9月，與被害者家屬和解，二審改判6月，得易科罰金。李女撤回上訴，全案確定。

判決指出，李女在台南市某私立老人長期照顧中心擔任照顧服務員，民國111年6月某日凌晨，李女為衝高網路直播流量增加獲利，在某付費網站公開直播以手套弄男性住民生殖器過程，以此獲取新台幣5000元至1萬元分成。

台南地方法院認為李女嚴重侵害被害人個人隱私及人性尊嚴，依乘機猥褻罪判處李女有期徒刑9月。李女在二審審理期間與被害人家屬達成和解，約定分10期賠償共15萬元，並已開始給付。台南高分院改判6月徒刑，可易科罰金。

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李女原本提起上訴，但最高法院審理時撤回上訴，全案確定。

當時發生此案後，台南市社會局和衛生局啟動聯合調查，認定這家私立老人長期照顧中心（養護型）未善盡督導管理，發生女員工猥褻住民不當行為，影響服務對象身心健康，依老人福利法裁處6萬元罰緩。（編輯：方沛清）1140120