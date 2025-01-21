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高雄賭博水房洗錢逾87億元 主嫌二審改判3年半

2025/1/21 12:41
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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄方姓男子替賭博網站成立洗錢機房，經手金額達87億多元，不法所得約6713萬元，高雄地院一審判方男3年8月、共犯2年半，高雄高分院今天改判3年半，2名共犯均判2年4月。可上訴。

台灣高等法院高雄分院今天上午指出，此案因未扣得4處洗錢機房所有洗錢、帳目明細，部分犯罪所得僅能以系統交易紀錄乘以手續費比例推估，或是以收到的手續費金額回推。原審就其中一機房犯罪所得及洗錢規模採不同比例計算，認定洗錢規模為新台幣87億6505萬元，但經重新計算應為87億1241萬元。

合議庭考量方男等3人雖均坦承犯行，但組織儼然將洗錢機房當作企業經營，不法營運近2年，招募共犯有20人，規模龐大，據此改判方男3年半，2名共犯均判2年4月，全案可上訴。

一審判決指出，方男為替賭博網站的不法所得洗錢，自民國110年2月起籌組洗錢犯罪組織，取得自動化系統及大量越南銀行人頭帳戶資料，並出資成立洗錢機房，邀集胡姓、郭姓共犯擔任現場指揮、管理者，其後陸續在高雄主導成立4處洗錢機房，另招募20人加入。

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方男接洽網路賭博網站商議好手續費抽成比例，串接賭博網站及自動化系統後，便為賭客將賭金換為網站點數、或將賭金匯入帳戶，將賭博集團不法所得以匯款或轉換成泰達幣交給賭博集團。從110年5月至112年2月15日期間，共為賭博集團洗錢新台幣約87億1241萬元，並從中抽成6713萬元。

高雄地方法院一審審酌方男等3人正值青壯年，卻不思循正當途徑賺取財物，不僅助長網路賭博歪風，更增加偵查機關查緝犯罪阻礙，且此案犯罪組織暨旗下洗錢機房於長達近2年營運期間，經由大量越南銀行人頭帳戶進出不法資金高達87億元，規模甚鉅，據此依違反組織犯罪防制條例等罪判方男3年8月，胡姓、郭姓共犯均判2年半。（編輯：郭諭儒）1140121

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