高雄市籍漁船中國船長下令射殺海盜 判刑26年定讞

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（中央社記者劉世怡台北23日電）高雄市籍漁船的中國船長汪峰裕指示保全射殺4名疑似索馬利亞海盜案，高雄高分院更三審去年依殺人等罪，判決汪峰裕應執行26年有期徒刑。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

判決指出，本案「屏新101號」漁船設籍於高雄市，「堪認被告係在我國領域內之高雄市籍漁船上共同實行持有槍彈及殺人等犯行」，依刑法規定，法院自有審判權及管轄權。

全案起於，受僱高雄某漁業公司的汪峰裕是「屏新101號」漁船代理船長，期間他僱用2名外籍武裝保全，並同意武裝保全攜帶半自動步槍及子彈登船。

「屏新101號」漁船於民國101年9月29日中午12時許與其他2艘漁船在索馬利亞首都摩加迪休東南方外海的公海作業時，遇到疑為海盜4名成年男子搭著武裝木殼船靠近。

其中一艘國籍不詳漁船先衝撞翻木殼船，導致木殼船上4人落海，汪峰裕明知4人已無反擊能力，涉嫌指示2名武裝保全朝4人開槍射擊，致中彈流血死亡。

「屏新101號」漁船船員當時全程拍攝影片，輾轉遭人上傳至YouTube影音平台，國際海事局海盜通報中心通報海巡署第五海巡隊後，全案移送高雄地檢署指揮偵辦；汪峰裕於109年8月間搭乘漁船到高雄港53號碼頭時，因通緝犯身分遭到逮捕。

高雄地檢署依殺人罪嫌起訴汪峰裕。法院一、二審認定汪峰裕涉犯4個殺人罪（各判13年），判處應執行有期徒刑26年；最高法院認為須釐清是否為汪峰裕「指示」武裝保全開槍等疑點，將全案發回高雄高分院更審。

高雄高分院更一審勘驗相關影像證據，認為落海4名被害者中，其中有3人是武裝保全未經指示開槍射擊，影片中僅能看出汪峰裕下令指示射殺最後1人，將汪男改依1個殺人罪判刑13年徒刑；最高法院再度將案件撤銷發回更審。

高雄高分院更二審指出，汪峰裕本可以船長權力，阻止外籍傭兵開槍，但依槍擊影像顯示，未見汪男有任何阻止行為，反而在2人遭擊斃後，指示搜尋其他落海人員並喊開槍，堪認汪男自始即有指示武裝保全搜索射殺4人犯意，判刑13年。經上訴，最高法院撤銷更二審判決，發回更審。

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高雄高分院更三審認定，汪峰裕身為船長，見4人搭乘的小船遭他船撞擊翻覆，4人落海並在海面上掙扎求生，明顯已喪失自救能力，卻下令武裝保全搜索擊斃4人，導致4人身中數槍而葬身海底，行為明顯蔑視他人生命價值。

更三審審酌，汪峰裕犯後否認全部犯行，飾詞圖卸，難認有悔意，考量他主觀上認定4人均為海盜，基於長年從事海上活動，對海盜惡行的恐懼，進而下令射殺犯罪動機等，判應執行26年徒刑。案經上訴，最高法院駁回，全案定讞。（編輯：蕭博文）1140123