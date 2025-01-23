金門地主封鎖車輛通行道路 公共危險罪判刑5月

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（中央社記者吳玟嶸金門23日電）金門黃姓女子取得含道路土地後，雇用他人以圍籬等阻礙車輛通行，經相關單位聯繫拆除未果後由縣府拆除；金門地院依公共危險罪判處黃女5月徒刑，緩刑3年，並須向公庫支付新台幣20萬元。

根據金門地方法院判決書，黃女在民國113年、112年以150萬元、50萬元登記取得含有供公共往來道路的土地後，雇用袁姓男子在113年8月以螺絲固定金屬圍籬網、立柱等在該道路路面上，占用範圍119平方公尺，阻礙車輛通行。

之後相關單位與警方到場會勘，聯繫黃女自行拆除未果，再經由金門縣養護工程所拆除，並由警方報告金門地檢署檢察官偵查起訴。

判決指出，依刑法第185條規定，不論是公有地或私有地，只要是事實上供人或車馬通行的陸上通路，如果有損壞、壅塞陸路等公眾往來設備的行為，導致人、車不能或難予往來通行，而有可能發生公眾往來危險，就會成立損壞或壅塞陸路致生往來公共危險罪。

判決表示，黃女、袁男犯後均坦認犯行，法院也考量2人沒有期徒刑以上前科等因素，依損壞或壅塞陸路致生往來公共危險罪，判處黃女5月徒刑、緩刑3年，判決確定後2年內應向公庫支付20萬元；袁男3月徒刑、緩刑2年，判決確定後1年內，應向公庫支付10萬元。全案仍可上訴。

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金門縣地政局接受中央社記者採訪表示，此案土地是私人土地，因原地主死亡，地政局通知繼承人，並依土地法列冊管理15年後均無人辦理繼承，因此依照「逾期未辦繼承登記土地及建築改良物標售作業要點」移請國有財產署進行標售，標售所得價金提存國庫，而土地也才有機會進一步利用。

地政局表示，當事人投標前應自行了解土地使用現況，後續土地使用仍要回歸土地使用的規範，依刑法第185條規定，供公眾通行的陸上通路不得有損壞、壅塞陸路等公眾往來設備的行為，導致人、車不能或難予往來通行。（編輯：謝雅竹）1140123