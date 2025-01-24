矯正署人道關懷 春節前近2個月速審准假釋1716名

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（中央社記者劉世怡台北24日電）法務部矯正署今天表示，秉持人道關懷，春節前夕加速審辦假釋，統計去年12月至今年1月份期間許可假釋者1716人，讓他們一償擁抱親情的夙願。

法務部矯正署發布新聞稿指出，歲末年終，佳節思親，闔家團圓屬於高牆內受刑人心中最企盼的願望；為落實人道關懷，矯正署加速審核假釋，並聯繫檢察機關盡速核發釋放命令，使他們能一償返家團聚的願望。

矯正署表示，根據統計，去年12月份至今年1月份期間許可假釋者有1716人。矯正署長周輝煌指示各矯正機關主動聯繫各檢察署，協請法院裁定假釋交付保護管束相關事宜，使各監所辦理釋放手續。

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截至今天中午前，矯正署指出，完成釋放程序的許可假釋人數，最多為台中監獄157人，其次為台北監獄132人及宜蘭監獄119人。

新聞稿最後提及，期盼獲准假釋重返社會的更生人，能與家人共享天倫，並在親情感召下，保持善良品性，成為守法的好國民。（編輯：戴光育）1140124