幫派組販毒集團網路兜售 刑事局逮7人送辦

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（中央社記者劉建邦台北25日電）竹聯幫鄧姓男子承租新北市大樓店面當據點，並透過網路兜售愷他命等毒品，再由小弟協助送毒品給客人，刑事局掌握情資逮捕鄧男等7人到案後送辦，並搜出近百萬元毒品。

刑事局今天發布新聞資料指出，電信偵查大隊日前接獲情資，竹聯幫明仁會成員涉嫌在雙北地區設毒品分裝場，並透過網路隨機販賣愷他命、毒品咖啡包等，經查以25歲鄧姓男子為首的幫派涉重嫌，組專案小組偵辦。

警方查出，鄧姓男子在微信（WeChat）成立群組與買毒客人聯繫，且會在群組內不時推播促銷訊息，顧客下單後，指揮小弟當起外送員運送毒品咖啡包等，並租用社區大樓店面當據點，以日夜輪班制方式排班外送。

警方表示，鄧姓男子為首的販毒集團為鞏固常客，以套餐促銷免費附贈依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），還在短影音平台TikTok、Instagram（IG）等平台註冊，企圖吸引學生買毒，影響治安甚鉅。

刑事局掌握情資多月，發現鄧姓男子等人的據點和居住處及販毒事證，專案小組立即前往搜索，循線逮捕鄧男等7人，並搜出大麻、愷他命48包、毒品咖啡包342包及分裝毒品用具等物，毒品初估約新台幣近百萬元。

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警詢後依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例把鄧姓男子等7人移送新北地檢署偵辦。

刑事局表示，為嚴防犯罪組織分子透過網路吸收青少年加入犯罪集團、散播毒品，春節期間將持續查緝常活躍於校園內販毒的黑幫，以展現政府執法鐵腕。（編輯：李淑華）1140125