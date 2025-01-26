地震造成嘉義女兒牆倒塌 1人平安脫困

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）嘉義縣昨天晚間發生多次有感地震，嘉義縣消防局獲報水上鄉有民宅女兒牆倒塌，救護人員趕往協助1人脫困，所幸民眾未受傷。

嘉義縣消防局長蔡建安今天表示，嘉義縣昨天晚間發生多起有感地震，消防局晚間8時許接獲民眾報案指稱水上鄉下寮村鴿溪寮附近發生受困案件，立即派遣分隊前往。

救護人員抵達現場為3樓女兒牆倒塌掉落至下方鐵皮（雨遮）壓損汽車、機車；有1人受困其中，消防人員立即協助民眾平安脫困。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外中埔鄉和睦村村長轉報，位於嘉義縣中埔鄉和睦村有房屋牆壁裂痕狀況，損失待查。同時接獲大埔鄉西興村通往三脚石道路有落石無法通行，鄉公所已通知契約廠商協助恢復路況。

嘉義縣消防局提醒民眾，近日地震頻繁，請保持警覺、做好防震準備；地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，另若有建物裂痕或不穩，請迅速撤離至安全空間，以維人身安全。（編輯：方沛清）1140126