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屏東滿州幸福巴士閃猴子撞山壁翻覆 幸無傷亡

2025/2/5 14:00（2/5 14:26 更新）
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屏東縣滿州鄉公所幸福巴士5日上午往恆春途中，駕駛為閃避猴子，在屏200線撞擊山壁翻覆，幸車上無乘客、駕駛也未受傷。（屏東縣政府警察局恆春分局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月5日
屏東縣滿州鄉公所幸福巴士5日上午往恆春途中，駕駛為閃避猴子，在屏200線撞擊山壁翻覆，幸車上無乘客、駕駛也未受傷。（屏東縣政府警察局恆春分局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月5日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）屏東縣滿州鄉公所幸福巴士今早往恆春途中，駕駛為閃避猴子，在屏200線撞擊山壁翻覆，幸車上無乘客、駕駛也未受傷。滿州鄉公所表示，不影響鄉民交通權益。

屏東縣政府警察局恆春分局表示，滿州鄉公所幸福巴士今早由九棚開往恆春路上，早上9時11分行經屏200線25公里處時，失控撞上山壁發生翻覆意外。車上無乘客、駕駛也未受傷，經酒測無酒駕情形。

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滿州鄉長古榮福接受中央社記者電訪表示，據65歲鍾姓駕駛所述，行車中見1隻猴子突竄到路上「嚇到了」，為閃避猴子猛打方向盤，力道過大因而發生事故。

古榮福說，幸福巴士往返恆春市區與滿州九棚、港仔村之間，週一至五每天上、下午各1班，接送偏遠地區村民到市區辦公、就醫。雖車體損壞嚴重，預計維修1個月左右，不過公所已調度車輛，將不影響鄉民交通權益。（編輯：謝雅竹）1140205

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