失格父孩子紅包都搶去賭 台東地院免除兒女扶養義務

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東年約70歲男子，婚後就在外遊手好閒、沉迷賭博，連小孩子紅包都搶去賭；如今年邁，欲返家盼3名兒女扶養，台東地院裁定兒女免除扶養義務。

這名男子因長年生活不正常，身體狀況不好，最近有意回到台東老家，盼3名兒女盡扶養義務，但兒女認為父親不負責任，向台東地方法院提出免除扶養義務訴訟，法院裁定兒女勝訴。

判決書中表示，3名兒女告訴法院，父親於民國69年與母親結婚，婚後成日在外遊手好閒、不事生產，更沉迷賭博，即便已賭到家徒四壁，相對人仍四處舉債，甚至不惜與親友鬧翻關係，更返家搶走兒女手中紅包錢，堅持流連各賭場間。

兒女表示，父親為躲債四處躲藏，家門口總是有許多上門討債的黑社會，對他們恐嚇、毆打甚至試圖擄走最小弟弟，讓他們惶惶終日，不得安寧。

兒女說，父親沒有工作，跟「小三」住一起，若有回家都是三更半夜，回來一下，翻個東西、拿個東西，隔天就離開，會在家裡過一夜，「父親一回來我們就會害怕，因為父親回來之後就會有人（黑社會）來找我們，是我們的災難，從小在恐懼中長大」。

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3名兒女表示，因父親失聯無法簽名辦理就學貸款，導致他們早早輟學，外出工作，如今生活都很困苦，無力扶養父親。

法官調查，認定3子女於出生後均由母親照顧，且父親未負擔子女生活費及其他費用，堪認無正當理由未盡扶養義務，且期間長達近20年，情節實屬重大，如強令子女負擔與其長期感情疏離父親的扶養義務，顯失公平，3人請求免除對父親扶養義務，應予准許。（編輯：陳仁華）1140205