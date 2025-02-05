花蓮沿岸漂流木火災頻傳 春節連假9天燒8次

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）花蓮沿岸因颱風後堆積大量漂流木，春節連假期間成旅遊熱點，卻也是火災熱區，9天傳出8起漂流木火災，消防人員推測，與不慎遺留火種或燃放煙火有關，將加強防火宣導。

花蓮縣消防局統計1月25日至2月2日春節連假期間，共接獲27件火警通報，按類別分析，以其他類火災14件最多，其次為8件建築物火災，另有5件非火災案件。

花蓮縣消防局分析，14件其他類火災案件中，以漂流木火災8件最多，顯示春節期間民眾在漂流木堆積區，有故意或不慎遺留火種的可能性，燃放爆竹煙火占3件為次要原因。

去年0403強震加上接連颱風侵襲，花蓮山區倒木被沖刷下來，花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積逾1萬公噸漂流木，是近年最多，過去3個月也累積超過20次漂流木火警，讓消防人員疲於奔命。

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花蓮縣消防局指出，針對漂流木火災易發生區域，已設立防火宣導立牌，未來將定期巡查爆竹施放熱區、進行防火教育，減少因煙花爆竹引發的火災。

山域事故部分，花蓮縣消防局統計歷年春節期間山域事故案件，民國112年6件、113年1件，今年沒有接獲山域事故通報，推測是因0403地震後，多數知名步道仍處於封閉狀態，因此登山客改至其他縣市入山。（編輯：謝雅竹）1140205