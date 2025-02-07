騎電動滑板車誤上國1新竹段 警將通知男子釐清

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）國道公路警察局今天表示，昨天有男子騎乘電動滑板車誤上國道1號行經南向95公里處（新竹段），經派車查看，男子數分鐘後下交流道離開，將通知男子到案釐清，若違規屬實將舉發。

國道公路警察局第二公路警察大隊今天透過文字表示，1名男子昨天騎乘電動滑板車誤上國道1號南向95公里處，獲報後立即通知交控中心，也派巡邏車前往查看，在數分鐘後該名男子即下新竹交流道離開。

楊梅分隊長趙冠瑜接受媒體訪問指出，後續將調閱該路段相關影像進行比對，並通知涉案男子到案說明，以釐清案情，若違規屬實將依規定製單舉發。

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趙冠瑜說，若用路人不慎騎乘電動滑板車等個人行動器具誤上國道，應盡速找安全處所停放、開啟方向燈警示後方車輛注意，並撥打「1968專線」等，通知高公局交控中心或國道警察協助安全排除。

他提醒，用路人騎乘電動滑板車不得行駛或進入高速公路，違者將依道路交通管理處罰可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1140207