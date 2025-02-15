高雄男不滿田徑隊哨聲擾眠 持鋸恐嚇師生判拘20天
2025/2/15 12:37
（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄蔡姓男子不滿住處旁鳳山一所國中田徑隊訓練時，黃姓教練吹哨聲干擾睡眠，經反映無效還與國中生口角，便返家持鋸子闖校園叫囂。高雄地院依恐嚇罪判拘20天，可易科罰金。
高雄地方法院審理時，法官審酌蔡男僅因自認干擾睡眠聲響源於國中田徑場，且第2次到場反映時遭學生挑釁，就不思以平和、理性方式處理紛爭，而是持鋸子恐嚇國中生。考量蔡男坦承犯行，犯後未與被害人和解，依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪判處拘役20天，可易科罰金，可上訴。
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判決指出，蔡姓兄弟民國111年12月15日不滿住處旁邊的國中田徑隊訓練時，黃姓教練吹哨聲干擾到睡眠，兩兄弟闖入校園向教練反映，甚至還自備哨子吹響向師生叫囂。
不過，因雙方溝通未果且蔡男自認遭學生挑釁，當天下午5時許便返家拿了一把鋸子，闖入校園朝國中生恫嚇叫囂，校方趕緊報警處理。（編輯：謝雅竹）1140215
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