台88線車禍駕駛二次事故亡 警籲牢記安全步驟

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）台88線快速道路15.5K處16日晚2部自小客車追撞，雙方駕駛擺放故障標誌後在內側分隔島等候，後車駕駛遭來車撞上身亡。屏東警方呼籲，事故應依安全步驟處置，避免二次事故。

屏東縣政府警察局長戴台㨗表示，快速道路車速快、視線易受限，駕駛人應謹記「開、放、離、撥、拍、移、等」7步驟，確保自身安全。事故發生後應避免將車輛停留於內側車道，7大安全處置步驟包括：開啟危險警示燈、放置車輛故障標誌、離開車輛至安全處所、撥打電話通報、拍攝記錄事故現場、移置車輛、等待員警抵達現場。

屏東縣警察局表示，若事故發生於夜間或視線不佳路段，故障標誌放置距離應適當增加，以提供後車足夠反應時間；此外，行駛快速道路時應全程保持專注、適時使用危險警示燈提醒後方車輛，並避免超速或違規駛入路肩，以降低事故及二次事故發生風險。

屏東縣警局進一步說明，故障標誌應放置於事故車輛後方100公尺以上，提供後方來車充分反應時間，降低二次事故風險；而所稱「安全處所」是指護欄外側、避車彎、路肩或下交流道等區域。

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另外，對於無人受傷或死亡且車輛毀損輕微（尚能行駛）交通事故，應於後方100公尺處放置車輛故障標誌，並迅速拍攝事故現場全景及碰撞點，完成後盡速移置安全地點，再行報警處理。

屏東縣萬丹鄉台88線15.5K處16日晚間10時許發生嚴重交通事故，造成1人死亡、1人受傷。屏東縣警局指出，事故初步調查顯示，2部自小客車追撞，駕駛人於車輛後方擺放故障標誌後，隨即至內側分隔島等候，未料約10分鐘後，後方車輛行駛至事故路段時因反應不及，撞上事故車輛並波及站立在分隔島旁的駕駛人，導致1人飛至對向車道遭數車輾過，當場身亡，另1人受傷送醫。（編輯：唐聲揚）1140218