緬甸邊境詐騙集團遭斷電網 返台5人將送桃檢複訊

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）泰國採取斷電斷網措施以打擊緬甸邊境的詐騙集團，200多人獲釋，有5名台人完成身分鑑定後，已於今天搭機返台。刑事局說，已對這5名被害人製作筆錄，訊後將移送桃檢複訊。

緬方在遭泰國斷電斷網後12日首度釋放上百人。泰國陸軍12日在泰緬邊境上接收由民主克倫佛教軍（Democratic Karen Buddhist Army）釋放的逾200人，分別來自20個國家，其中包括7名台灣人。他們先前都在緬甸克倫邦（Karen）米瓦迪地區（Myawaddy）遭詐騙集團控制。

經泰方逐一確認受害者，陸續將其遣返回母國。據了解，7名台灣人有5人通過泰方檢查程序，今天已搭機返台，另外2人因涉電信詐騙案被泰方調查中，待當地完成相關法律程序後，再將2人遣返回台。

針對此案，刑事局今天透過新聞訊息回應表示，緬甸民主克倫佛教軍於12日下午釋出緬甸苗瓦迪詐騙園區的各國籍261名被害人，其中包含疑似人口販運的7名台籍被害人在內。

經政府相關部會及駐外警合作協助下，刑事局說，駐泰國代表處派員前往泰北美索順利接回完成身分鑑別的5名台籍被害人，並由刑事局及法務部調查局共同派員赴泰國陪同搭機返台，已於今天上午7時15分安全抵達國門。

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刑事局表示，為釐清台人受困海外過程及泰緬詐騙園區現況，桃園地檢署指揮刑事局、法務部調查局及移民署等執法單位，於5人返台後，依國內法令實施人口販運被害人鑑別並製作筆錄，訊後將移送桃園地檢署複訊，並視所掌握具體犯罪事證予以適當處置。

有鑑於目前仍有台人受困泰緬詐騙園區，刑事局說，政府將秉持國人安全至上原則，持續協調外國執法單位救援海外受困國人，也將跨部會合作、加強各項防制與查緝作為，共同維護國人安全。（編輯：張銘坤）1140219