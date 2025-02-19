彰化38歲男疑向父討錢不成 涉3次縱火三合院收押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化19日電）彰化二林鎮38歲陳姓男子疑因常向家人討錢不成發生口角，近半個多月涉嫌3次縱火自家三合院，警方獲報迅速逮獲陳男，今天依縱火罪嫌移送彰檢，檢察官下午聲押禁見獲准。

彰化縣消防局表示，這處三合院於1月26日中午、2月17日晚間10時許、2月18日清晨5時許，共有民眾3次通報發生火警。

彰化縣警察局芳苑分局18日清晨5時許接獲通報後，立即調閱相關監視器畫面並訪查目擊者，判定是人為縱火，並認為屋主兒子陳男涉有重嫌。

透過 Google News 追蹤中央社

相關人員指出，有毒品前科的陳男於1月26日疑燃燒三合院周邊雜草，導致房子燻黑，17日晚間他疑向父親討錢不成，父親在兩人發生口角後離開，陳男即縱火，接著又於數小時後再次縱火。

芳苑分局表示，昨天共動用30餘名警力在附近搜索，迅速拘捕陳男，今天上午依犯縱火罪嫌將陳男移送彰化地方檢察署偵辦；檢察官認陳男涉嫌重大，聲請羈押禁見，彰化地方法院下午裁准。（編輯：陳仁華）1140219