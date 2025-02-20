橋檢偵辦租購物電商帳戶洗錢案 查獲822個人頭帳戶

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（中央社記者洪學廣、林巧璉高雄20日電）橋頭地檢署偵辦大量租借知名購物電商帳戶洗錢案，查獲822個人頭帳戶，近日搜索業者夏姓姊弟，2人分別以10萬元、5萬元交保，並限制出境、出海。

橋檢去年10月間發覺網路上充斥租借知名購物電商帳號廣告，不僅具高度洗錢、地下通匯風險，恐產生中國商家以低價劣質違禁商品傾銷台灣國安危機。

橋檢檢察長張春暉獲報指派主任檢察官鄭子薇與高雄市警察局刑警大隊組專案小組，並與財政部高雄國稅局共同偵辦，2月8日拘提、傳喚、搜索業者夏姓姊弟。訊後認為被告2人涉犯洗錢防制法收集帳戶、稅捐稽徵法逃漏稅捐送檢方複訊，2人分別以新台幣10萬元、5萬元交保，並限制出境、出海。

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檢警調查，被告在網路上發送廣告，以每月每帳戶新台幣1500元不等代價，徵求租借電商網站帳號，再以每月3500至8000元不等代價，將電商帳號出租給中國商家，讓中國商家有機會直接將中國低價或違禁商品在台灣電商網站上架後傾銷台灣。此舉恐台灣買家購得劣質商品後求償無門，並增加警方查緝違禁商品困難，以及增加洗錢、逃漏稅風險。

橋檢後續將清查出租電商帳戶相關不法行為，避免第三方支付成為洗錢管道。也呼籲租借電商帳戶不僅違反購物電商服務契約，可能構成洗錢防制法收集帳戶罪、提供帳戶罪，以及稅捐稽徵法幫助逃漏稅捐等罪，甚至變成犯罪集團共犯，提醒民眾勿因貪圖小利將電商帳號租借他人使用。（編輯：李錫璋）1140220