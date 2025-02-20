路邊廢床墊突壓倒騎士摔車 警方、環保局開罰

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市王姓婦人日前騎機車載著7歲女兒，行經蘆洲民族路時，突然被路旁廢棄床墊壓倒摔車受傷，幸女童無事，王女送醫治療後無大礙；警方和環保局獲報找到床墊主人並依法開罰。

據了解，44歲王女18日下午4時許，騎機車載著女兒行經蘆洲區民族路426巷，路旁堆置許多廢棄床墊及家具等雜物，床墊疑似被風吹倒，突然間就往王女機車壓下，造成王女摔車及四肢擦挫傷。

王女向媒體表示，她和女兒都受驚嚇，所幸女兒無明顯外傷，她經送醫治療後，傷勢也已無大礙；警方表示，獲報循線找到52歲簡姓女子，簡女稱委託裝修公司將廢棄床墊搬至路旁處理。

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警方表示，王女雖未提傷害告訴，但仍依規定測繪、製作調查筆錄並保全相關事證，後續肇事責任尚待釐清。至於在道路堆積、置放足以妨礙交通之物，已違反道路交通管理處罰條例，警方先依法對簡女開單，將可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰。

環保局表示，經查證這些家具堆置物為民眾與清潔隊約定於2月20日清運的申請件，但民眾未依照申請時間而提早排出，依違反廢棄物清理法規定開單告發，最高將處6000元罰鍰。另，這些家具堆置物阻礙交通視線，清潔隊隨即派員清除完成。（編輯：方沛清）1140220