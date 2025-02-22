台南女投資虛擬貨弊遭騙356萬元 警逮2車手送辦

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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市陳姓婦人誤信詐騙集團投資虛擬貨幣，近2個月間被騙賣房所得356萬元，日前配合警方佯稱再交付250萬元時，逮捕從高屏北上2名車手，且搜出毒品，依法送辦。

台南市警局第四分局今天告訴中央社記者，安平區62歲陳女去年12月在臉書（Facebook）結識一名網友，對方宣稱投資虛擬貨幣，保證快速獲利，穩賺不賠，再誘導陳女在假冒合法投資平台申請帳號，以現金面交購買虛擬貨幣。

陳女今年1月初首次面交新台幣10萬元，數日後成功領出同等金額，誤信投資平台可信，隨後將賣房所得交給對方，分別面交106萬元、50萬元及200萬元，但當她提領投資獲利時，卻無法出金，才驚覺受騙報警。

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陳女接著配合警方，佯稱再交付250萬元，20日晚上相約在安平區某公園付款，面交車手21歲許姓男子發現警方埋伏，拔腿就跑，仍遭追捕逮獲。另名守在車內的監控車手27歲劉姓男子，看到警方接近，原欲取出辣椒水攻擊，也被警方拉出車外壓制。

警方調查，家住屏東劉男先駕車到高雄載許男，2人再到台南取款，許男則是第3次和陳女面交款項。警方同時在車上查獲K他命殘渣罐及K盤，劉男和許男尿液也出現毒品反應；警方訊後依毒品、詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢方羈押。（編輯：謝雅竹）1140222