前議員歐金獅涉賄選案 再限制出境出海8個月

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（中央社記者劉世怡台北23日電）前新北市議員歐金獅民國111年參選議員涉賄選遭判刑3年6月，現由最高法院審理中，境管期限將屆滿；歐稱冤枉，請求解禁。法院日前不准，裁定3月3日起延長限制出境、出海8個月。

台灣高等法院裁定指出，歐金獅及辯護人主張，歐男在國內經營事業，有固定住居所且家人均在國內，審理期間都準時出庭為己辯護，無證據證明會逃亡，也沒有逃亡之虞，而且歐男拿150萬元是供競選總部使用，不是拿去買票，並沒有無行賄意圖，案件已上訴三審審理中。

還說，歐金獅是冤枉的，實在沒有延長限制出境、出海的必要，而且歐男已經多年未出國觀光，已妨害歐男權利，希望能解除限制出境、出海等語。

高等法院裁定指出，本件在三審審理中，關於限制出境、出海的處分，由第二審法院裁定。限制出境、出海的處分，屬於限制住居的一種，目的在防止被告逃亡，確保被告刑事偵查、審判、執行的順利進行，依卷內證據，本件被告犯罪嫌疑重大，確實有出境滯留不歸的逃亡可能，而解除限制出境、出海與否，會考量訴訟進行及刑罰執行是否受影響，由法院依個案情節審酌。

高院指出，審酌全案證據資料後，認歐男涉犯公職人員選舉罷免法的行求賄賂及不正利益罪，犯罪嫌疑重大，涉及選罷法的重罪，伴有逃亡高度可能，而脫免刑責、不甘受罰為基本人性，且依歐男所營事業及家境，有相當資力及能力，有相當理由足認他有逃亡之虞。

高院表示，本案尚未確定，為確保日後審判及執行程序的順利進行，權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、歐男的居住及遷徙自由權受限制的程度，依比例原則權衡後，認定歐男仍有繼續限制出境、出海的必要。

高院日前裁定，歐金獅自3月3日起延長限制出境、出海8個月。

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全案緣於，歐金獅被控民國111年參選議員時，交付現金新台幣150萬元給里長，里長宴請選民3桌，歐男逐桌敬酒拜票，一審依選罷法判刑3年6月。

二審高院則認定歐金獅與詹姓前里長利用免費聚餐、印有歐金獅頭像的馬克杯、穿著競選背心、逐桌敬酒拜票等明、暗示言語及動作，對選民已達行求賄賂完成，一審僅認達預備行求階段，已有違誤，去年7月間依公職人員選舉罷免法的行求賄賂及不正利益罪，判刑3年6月。（編輯：張銘坤）1140223