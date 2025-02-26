聯合報前編譯遭解僱向洪秀柱求償案 北院判敗訴

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（中央社記者劉世怡台北26日電）聯合報李姓前編譯不滿其撰寫前國民黨主席洪秀柱的一篇報導，遭聯合報發布啟事指內容不實，又將其解僱。李女認解僱疑是洪秀柱施壓等，求償860萬元，北院今天判敗訴，可上訴。

民國111年8月22日，李女在聯合新聞網撰寫並發布標題為「消息人士：李上習不下已成定局兩岸更可能開戰」新聞，內文包括「島內洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應」等語。此篇報導於發布後被聯合新聞網撤稿。

聯合報於111年8月23日發布「聯合新聞網啟事」的道歉聲明，內容稱李女撰寫並發布的此篇報導內容不實且未經求證，及逾越職責，未經查證等語，並於9月2日解僱李女。李女對洪秀柱提起民事侵權行為損害賠償告訴。

李女提告主張，洪秀柱明知報導為真實，卻故意於媒體前公開指責此報導違反新聞倫理，使她的名譽權受損，洪秀柱應賠償新台幣210萬元；洪秀柱涉更向聯合報施壓，導致她被解僱，嚴重侵害她的工作權，喪失優渥薪資、退休金等，洪秀柱應賠償650萬元，二項共計860萬元。

洪秀柱抗辯表示，此篇報導內容不實，李女於新聞發布 前未盡查證義務，公然詆毀其名譽，已對李女提起加重誹謗告罪，經台北地檢署提起公訴，台北地方法院審理期間，因審判長勸諭，基於不浪費司法資源考量而撤 回告訴。李女另控訴她誣告部分，檢方處分不起訴確定。

洪秀柱表示，她認為報導不實，進而發布聲明指此報導為空穴來風、無中生有，是為維護自身名譽的合法行為，更沒有對聯合報施壓。

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台北地院認定，洪秀柱有相當理由確信李女發表報導前 未經合理查證，洪秀柱進而發表指稱李女報導為空穴來風、悖離事實、無中生有、假新聞等語，並沒有侵害李女名譽權，因此李女請求賠償210萬元為無理由。

北院指出，沒有證據足以認定洪秀柱有施壓聯合報，且聯合報解僱李女的理由，是因聯合報多次要求李女說明 報導消息來源、查證及處理過程，但李女表示，因相信消息故未進一步查證，且拒不透露消息來源，聯合報內部討論後決定解僱李女，因此李女請求洪秀柱賠償650萬元為無理由。（編輯：李錫璋）1140226