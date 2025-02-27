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柯文哲獲解除禁見到3/10 陳佩琪：感謝法官

2025/2/27 17:26（2/27 17:36 更新）
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前台北市長柯文哲因京華城等案遭訴羈押中，透過律師向台北地方法院聲請解除禁見與通信，與家屬討論父親治喪事宜。柯文哲妻子陳佩琪（前左）27日於庭後接受媒體訪問表示，感謝法官審酌與諒解，也極度不諒解檢察官堅持解除禁見和通信只能到3月10日。中央社記者謝幸恩攝 114年2月27日
前台北市長柯文哲因京華城等案遭訴羈押中，透過律師向台北地方法院聲請解除禁見與通信，與家屬討論父親治喪事宜。柯文哲妻子陳佩琪（前左）27日於庭後接受媒體訪問表示，感謝法官審酌與諒解，也極度不諒解檢察官堅持解除禁見和通信只能到3月10日。中央社記者謝幸恩攝 114年2月27日
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（中央社記者謝幸恩台北27日電）前台北市長柯文哲因京華城等案遭羈押，他向北院聲請解除禁見與通信，與家屬討論父親治喪事宜，今天獲裁准解除禁見至3月10日。柯妻陳佩琪受訪時指出，感謝法官審酌與諒解。

陳佩琪於庭後接受媒體訪問時表示，感謝法官的審酌與諒解，也極度不諒解檢察官堅持解除禁見只能到3月10日，難道一個人的生命在告別式後就結束了嗎，這是檢察官不合理的判斷與要求。

她說，還是要謝謝法官，因為法官說如果檢察官不斷抗告，恐連告別式流程都可能會有問題，所以今天審酌、裁定到3月10日；公公的生命在她與丈夫心目中是無限延伸下去，丈夫也說了一句話「我們問心無愧，我們不用求人，就尊重法官的審酌和裁定」。

柯文哲涉及京華城案、政治獻金案，台北地檢署去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪，起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

其中，柯文哲被移審後，2度交保遭撤銷發回；台北地方法院第3度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見。經柯文哲提起抗告，台灣高等法院駁回抗告，羈押禁見確定。

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柯文哲的父親柯承發於2月17日病逝，家屬已確定3月10日舉辦告別式。柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見與通信，聲請准許柯文哲與其配偶、直系血親及二親等的旁系血親親屬接見及通信共商治喪事宜。

台北地方法院今天召開調查庭，押解在押中的柯文哲到庭訊問，陳佩琪、柯文哲母親何瑞英出庭陳述意見；合議庭下午裁准柯文哲解除禁見至3月10日，可會面母親、妻子、弟弟、妹妹等人。（編輯：戴光育）1140227

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