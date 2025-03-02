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高市警破天九牌職業賭場 逮38人查扣賭金187萬

2025/3/2 13:17（3/2 14:06 更新）
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楊姓男子涉嫌在高雄苓雅區武廟路透天厝開設天九牌職業賭場，警方2日凌晨查緝搜索，逮捕楊男及賭客等38人，並查扣賭金、賭具等證物。（高雄市警察局苓雅分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月2日
楊姓男子涉嫌在高雄苓雅區武廟路透天厝開設天九牌職業賭場，警方2日凌晨查緝搜索，逮捕楊男及賭客等38人，並查扣賭金、賭具等證物。（高雄市警察局苓雅分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月2日
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（中央社記者張已亷高雄2日電）楊姓男子涉嫌在高雄苓雅區武廟路透天厝開設天九牌職業賭場，遭警方今天凌晨派員查緝搜索，楊男及賭客等38人被逮並查扣187萬賭金等證物，全案詢後依賭博罪嫌及社維法偵辦。

高雄市警察局苓雅分局警員指出，53歲楊姓負責人、31歲莊姓女子、56歲陳姓男子涉嫌在武廟路透天厝開設天九牌職業賭場，並由55歲黃姓男子擔任把風，楊男等人還在窗戶貼上黑色塑膠袋試圖掩蔽賭場、避免遭查緝。

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警方表示，經專案小組擴大蒐證、循線跟監、埋伏及比對蒐獲各式資料，今天凌晨1時47分許持搜索票到場查緝搜索，當場查獲楊男等4人及賭客34人，並查扣抽頭金新台幣8萬4200元、賭金187萬2852元、賭具一批等證物。

警方指出，楊男等4人詢後依賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦，其餘賭客則依社會秩序維護法裁處；另外，其中43歲邱姓賭客為毒品危害防制條例通緝犯，後續將一併移送歸案。（編輯：陳仁華）1140302

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