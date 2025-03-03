台中婦人販毒遭逮 利用嬰兒車藏毒規避查緝

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市后里區44歲洪姓女子以販毒維生，透過社群軟體開發客源，帶小孩出門，並將毒品藏在嬰兒車內作為掩飾，日前警方前往洪女家中搜索，起出相關贓證物，依法送辦。

台中市豐原警分局偵辦販毒案向上溯源，發現洪姓女子涉有重嫌，成立專案小組並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方今天透過文字稿指出，家住台中后里區的洪女，平日以販賣一級毒品海洛因為生，因擔任清潔臨時工的丈夫收入不穩定，全家生活重擔都靠洪女以販毒利潤一肩挑起。洪女知道販毒為警方查緝重點，都以社群軟體開發客源，與客戶約好交易地點後再出門，降低被查緝的風險。

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警方長期跟監蒐證，發現洪女先把毒品藏在嬰兒車內，以帶小孩出門做為掩飾，等客戶抵達後，再從嬰兒車把毒品拿出來，當場銀貨兩訖。

警方日前搜索票前往洪女住處執行搜索，當場查扣毒品、交易帳冊等贓證物，全案詢畢依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，檢察官依法提起公訴在案。（編輯：郭諭儒）1140303