台南國中生去世疑遭霸凌餵毒 南檢會同法醫師解剖

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市一國中生疑猝死，家屬質疑曾在學校遭霸凌及餵毒，台南地檢署分案偵辦；今天由檢察官會同法醫研究所法醫師解剖相驗，家屬也到場關心，但婉拒媒體採訪。

台南地檢署檢察官與法醫研究所法醫師上午10時許抵達台南市南區殯儀館，隨即展開解剖相驗程序，沒有發表意見，死者家屬早上就到現場等待，婉拒媒體採訪。

死者就讀學校的校長稍早也到場致意，校長表示，今天也到家屬為死者設置的靈堂致意，再次表達慰問之意。

此案起於有民眾透過臉書（Facebook）發文指出，就讀國中的兒子於2月24日上午去世，死因不明，但醫師抽血驗出體內有毒藥物中毒反應；另有其他學生指證，兒子在校長期被同學霸凌，更被帶到廁所強迫餵毒（咖啡包）。

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台南市政府28日針對此案召開記者會說明指出，死者就讀班級導師於去年12月發現死者有比較躁動情況時，建議家屬帶去就醫，死者2月20日身體不適，由家人帶到診所就診，醫師建議轉往大醫院，2月21日導師請公假陪同死者就醫，原訂2月24回診，卻不幸離世。

台南市政府教育局指出，已要求學校全力配合檢警調查，並已啟動霸凌調查程序，由外聘委員加速進行訪談與調查工作，以公正客觀態度協助家屬徹查並釐清真相。（編輯：陳仁華）1140303