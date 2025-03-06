加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓空軍誤投炸彈毀民宅釀15傷 軍方：輸入座標錯誤
首頁 / 社會

台中警揪假車牌攔查機車 情侶檔失聯移工攜毒送辦

2025/3/6 14:26（3/6 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中警方2日巡邏在霧峰區發現1輛機車雙載情侶，但車牌號碼已遭註銷，疑掛假車牌，經攔查發現2人為失聯移工，警詢後都被送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年3月6日
台中警方2日巡邏在霧峰區發現1輛機車雙載情侶，但車牌號碼已遭註銷，疑掛假車牌，經攔查發現2人為失聯移工，警詢後都被送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中警日前巡邏時，在霧峰區一處市場旁，發現1輛機車雙載情侶，但車牌號碼已遭註銷疑懸掛假車牌，經攔查發現2人為越南失聯移工，男子因案遭通緝還攜帶毒品，警詢後送辦。

台中市警察局霧峰分局今天表示，霧峰派出所警員2日上午10時多，在派出所旁市場巡邏時，發現一輛機車雙載情侶，但駕駛神色異常，警方立即查詢車牌號碼，卻發現號牌已遭註銷。

警方上前攔查時，男子神情緊張，還疑似向後座女子示意準備逃跑，員警立即上前將2人帶回警局調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經了解，這對男女是失聯移工，分別為越南籍阮姓男子與裴姓女子，且阮男還攜帶毒品咖啡包與1小包愷他命，且因案遭通緝，騎乘的機車懸掛假車牌。

警方當場將兩人逮捕，全案警詢後，依違反毒品危害防制條例、偽造文書罪及入出國及移民法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1140306

#越南
#警察局
#台中地檢署
#毒品危害防制條例
#霧峰分局
#霧峰區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：