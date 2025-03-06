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調查局長陳白立赴歐洲商會演講 揭綠能犯罪態樣

2025/3/6 14:31（3/6 14:36 更新）
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法務部調查局長陳白立（左）日前出席歐洲在台商務協會午餐會，分享政府在維護綠能產業發展與優化營商環境方面的最新進展與措施。（調查局提供）中央社記者謝幸恩傳真 114年3月6日
法務部調查局長陳白立（左）日前出席歐洲在台商務協會午餐會，分享政府在維護綠能產業發展與優化營商環境方面的最新進展與措施。（調查局提供）中央社記者謝幸恩傳真 114年3月6日
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（中央社記者謝幸恩台北6日電）調查局今天表示，調查局長陳白立出席歐洲商會演講，探討歐商在台開發綠能產業現況，若遭到法規外的刁難等可能涉及不法情事，調查局將持續強化查緝，全力偵辦綠能貪瀆案件。

法務部調查局新聞稿指出，陳白立4日受邀出席歐洲在台商務協會的午餐會，並以「調查局公正執法，協助歐商安心在台發展業務—打擊妨害綠能產業犯罪執行現況與因應策略」為題發表專題演講。

演講中，陳白立表示，發展綠色能源是政府當前重要施政方向，調查局配合政策成立「強力打擊妨害綠能產業發展專案」，強化偵辦力度，並積極宣導與防制，致力於打造乾淨透明的綠能投資環境。

陳白立說明涉及公務員的妨害綠能產業犯罪現況，並介紹政府的策進作為，包括建立綠能產業透明回饋機制、簡化申請及核定流程，以防止人謀不臧；同時透過司法與產業合作平台，加強公私協力，共同打擊不法，並舉出近年調查局偵辦的綠能貪瀆案件，說明查緝行動成效。

他指出，台灣在綠能產業的發展，包括法規訂定、政策鼓勵、財務融資等，需參考外國作法，並借助外資企業的協助；歐洲在綠能技術與環保政策居於全球領先地位，感謝歐商近年透過技術合作與資本投資參與台灣綠能發展。

在座談交流中，與會歐商代表關切在投資開發過程中如何識別貪腐信號，以及當企業接獲台灣檢警要求提供存放於歐盟境內的資訊，如何符合歐盟一般資料保護規則（GDPR）的法規要求。

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陳白立回應，若外資企業在投資開發過程中屢遭法規之外的刁難，例如拖延許可發放、增加審核難度等，或民代與黑道以環境、風水為由要求支付鉅額補償，以及民代暗示工程可交給特定廠商並索取過高工程款，均可能涉及不法。

至於針對歐盟訂定一般資料保護規則（GDPR）與台灣執法需求的部份，陳白立表示，台灣尚未與歐盟完成相關協定，調查局會與歐洲商會共同尋求合適方式，以妥善解決雙方需求，持續強化查緝作為，全力偵辦妨害綠能產業的不法。（編輯：戴光育）1140306

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