調查局長陳白立赴歐洲商會演講 揭綠能犯罪態樣

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）調查局今天表示，調查局長陳白立出席歐洲商會演講，探討歐商在台開發綠能產業現況，若遭到法規外的刁難等可能涉及不法情事，調查局將持續強化查緝，全力偵辦綠能貪瀆案件。

法務部調查局新聞稿指出，陳白立4日受邀出席歐洲在台商務協會的午餐會，並以「調查局公正執法，協助歐商安心在台發展業務—打擊妨害綠能產業犯罪執行現況與因應策略」為題發表專題演講。

演講中，陳白立表示，發展綠色能源是政府當前重要施政方向，調查局配合政策成立「強力打擊妨害綠能產業發展專案」，強化偵辦力度，並積極宣導與防制，致力於打造乾淨透明的綠能投資環境。

陳白立說明涉及公務員的妨害綠能產業犯罪現況，並介紹政府的策進作為，包括建立綠能產業透明回饋機制、簡化申請及核定流程，以防止人謀不臧；同時透過司法與產業合作平台，加強公私協力，共同打擊不法，並舉出近年調查局偵辦的綠能貪瀆案件，說明查緝行動成效。

他指出，台灣在綠能產業的發展，包括法規訂定、政策鼓勵、財務融資等，需參考外國作法，並借助外資企業的協助；歐洲在綠能技術與環保政策居於全球領先地位，感謝歐商近年透過技術合作與資本投資參與台灣綠能發展。

在座談交流中，與會歐商代表關切在投資開發過程中如何識別貪腐信號，以及當企業接獲台灣檢警要求提供存放於歐盟境內的資訊，如何符合歐盟一般資料保護規則（GDPR）的法規要求。

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陳白立回應，若外資企業在投資開發過程中屢遭法規之外的刁難，例如拖延許可發放、增加審核難度等，或民代與黑道以環境、風水為由要求支付鉅額補償，以及民代暗示工程可交給特定廠商並索取過高工程款，均可能涉及不法。

至於針對歐盟訂定一般資料保護規則（GDPR）與台灣執法需求的部份，陳白立表示，台灣尚未與歐盟完成相關協定，調查局會與歐洲商會共同尋求合適方式，以妥善解決雙方需求，持續強化查緝作為，全力偵辦妨害綠能產業的不法。（編輯：戴光育）1140306